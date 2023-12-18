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Культура и отдых

Нижегородский Минкульт и Александринский театр начали сотрудничать

18 декабря 2023 18:23  [55] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова и директор Александринского театра Сергей Емельянов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в рамках сотрудничества пройдут обменные гастроли Александринского театра и творческих коллективов и исполнителей Нижегородской области.

Также в регионе планируется проводить творческо-просветительский проект "Дни Александринского театр", стажировки и мастер-классы для нижегородских артистов.

Сергей Емельянов добавил, что в Нижнем Новгороде состоятся Дни Александринского театра, в рамках которого столицу Приволжья посетят крупнейшие спектакли Александринки.

Соглашение между Нижегородской областью и Александринским театром будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Ранее министерство культуры региона подписало соглашение о сотрудничестве с Русским музеем.

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Теги:
культура Сотрудничество Театр
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