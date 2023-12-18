Прокуратура проверяет обстоятельства травмирования ученика нижегородской школы Происшествия

Прокуратура Нижегородской области проводит проверку в связи с инцидентом в образовательном учреждении областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, 13 декабря 2023 года учащийся школы №129 Нижнего Новгорода в учебное время получил травму.

Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура взяла на контроль отравление угарным газом в Сормовском районе Нижнего Новгорода.