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Общество

Свет, воду и тепло точечно отключат в семи районах Нижнего Новгорода 19 декабря

19 декабря 2023 09:34  [59] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 19 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии запланировано на ул. Бекетова в общежитиях, расположенных в домах 8, 8а, а также в одном многоквартирном доме в Светлогорском переулке, 14.

Также с 9:00 до 16:00 на ул.Сусловой, 12/1, 12/2, 20 будет отключено центральное отопление.

В Сормовском районе с 9:00 до 15:00 свет отключат на ул.Васенко, 2, 4.

С 9:00 до 17:00 света не будет в жилых домах по ул. Карпинского,11-27 (нечет.), 29-42, 48, 50, 52; ул. Красных Зорь,108, 192-205, 207, 209.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах Березопольской, Большой Окружной, Верховой, Надеждинской, Чистопольской, а также в ТИЗ Надежда и по Малой Окружной, д. 2, 4.

С 11:00 до 12:00 отключение электричества произойдёт в мкр. Щербинки 1-й, дома № 9а, 11, 16, 17.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 будут обесточены дома по ул. Весенней, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 23; ул. Рубо ул; 3, 7, 9, 11, 13; административное здание по Базовому проезду, 7.

Кроме того, с 9:00 до 15:30 запланировано отключение холодной воды в трёх многоквартирных домах по бульвару Мира, № 11, 15, 19.

В Ленинском районе с 11:00 до 17:00 без света останутся д.1 по ул. Баумана и СНТ Зефс.

В Автозаводском районе с 9:00 до 16:00 отключения будут производиться на пр. Кирова, в домах 18, 20, 22.

В Московском районе с 19:00 до 15:00 на улице Панфиловцев производятся работы на сетях ГВС, в связи с чем многоквартирные дома № 5, 7, 9, 15 остались без горячей воды.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ
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