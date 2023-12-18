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Происшествия

Две нарколаборатории по производству мефедрона закрыли в Нижегородской области

19 декабря 2023 12:47  [88] Происшествия

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пересекли деятельность группы лиц, причастных к организации нарколабораторий на территории Богородского и Борского районов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как было установлено, в лабораториях производилось наркотическое вещество "мефедрон" в особо крупном размере. Впоследствии наркотик сбывался через закладки.

Прибыль от своей преступной деятельности организаторы тратили на предметы роскоши и приобретение недвижимости.

В общей сложности сотрудники Управления изъяли более 30 кг готовых наркотиков, 3 тонны химических реактивов, средства фасовки и иные сопутствующие предметы.

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство и сбыт наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось, что в Борском районе была обнаружена подпольная нарколаборатория, в которой из оборота изъяли более 15 кг мефедрона, 350 кг химических реактивов, 50 литров наркотической смеси и различное оборудование для производства запрещённых веществ.

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Теги:
Наркотики ФСБ
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