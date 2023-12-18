Две нарколаборатории по производству мефедрона закрыли в Нижегородской области Происшествия

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области пересекли деятельность группы лиц, причастных к организации нарколабораторий на территории Богородского и Борского районов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как было установлено, в лабораториях производилось наркотическое вещество "мефедрон" в особо крупном размере. Впоследствии наркотик сбывался через закладки.

Прибыль от своей преступной деятельности организаторы тратили на предметы роскоши и приобретение недвижимости.

В общей сложности сотрудники Управления изъяли более 30 кг готовых наркотиков, 3 тонны химических реактивов, средства фасовки и иные сопутствующие предметы.

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство и сбыт наркотических средств). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного.