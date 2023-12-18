Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Воротынском округе Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Воротынском округе утром 19 декабря.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, взрыв произошел в доме №45 по ул. Заводская в с. Каменка городского округа Воротынский.

В результате данного происшествия в здании выбиты стекла, также повреждена стена квартиры. Кроме того, сообщается о троих пострадавших.

Как сообщалось ранее, один рабочий пострадал от взрыва перекиси водорода на предприятии в Дзержинске.