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Происшествия

Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Воротынском округе

19 декабря 2023 13:14  [3] Происшествия
Фото: прокуратура Нижегородской области

Фото: прокуратура Нижегородской области

Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Воротынском округе утром 19 декабря.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, взрыв произошел в доме №45 по ул. Заводская в с. Каменка городского округа Воротынский.

В результате данного происшествия в здании выбиты стекла, также повреждена стена квартиры. Кроме того, сообщается о троих пострадавших.

Как сообщалось ранее, один рабочий пострадал от взрыва перекиси водорода на предприятии в Дзержинске.

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Теги:
Взрыв газа Воротынский район Прокуратура
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