Фото: прокуратура Нижегородской области
Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Воротынском округе утром 19 декабря.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, надзорным ведомством устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, взрыв произошел в доме №45 по ул. Заводская в с. Каменка городского округа Воротынский.
В результате данного происшествия в здании выбиты стекла, также повреждена стена квартиры. Кроме того, сообщается о троих пострадавших.
Как сообщалось ранее, один рабочий пострадал от взрыва перекиси водорода на предприятии в Дзержинске.
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