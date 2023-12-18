Один рабочий пострадал от взрыва перекиси водорода на предприятии в Дзержинске Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Накануне вечером на одном из предприятий Дзержинска случилось ЧП, в результате которого пострадал рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно данным, 18 декабря в 22:55 на предприятии "Синтез-Ацетон 2000", расположенном в районе Восточного шоссе, в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация трубопровода пара установки по производству перекиси водорода. После этого произошёл взрыв, в результате которого разрушились конструкции трубопровода на площади 120 кв. м.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы дальнейшего разрушения нет, возгорания не произошло.

По информации Государственной инспекции труда в Нижегородской области, при взрыве пострадал 48-летний рабочий, с различными травмами он был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия было организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений, медиков, полиции.

Причины произошедшего устанавливаются, добавили в МЧС.

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