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Общество

Чемпионат Нижегородской области среди ветеранов прошёл в шахматном клубе Сергея Карякина

19 декабря 2023 14:02  [90] Общество

Фото: Штаб Общественной поддержки

Накануне в Штабе общественной поддержки "Единой России" завершился первый Чемпионат Нижегородской области среди ветеранов, проведенный в новом шахматном клубе Сергея Карякина.

Соревнование проводилось в 7 туров с обсчетом Российского рейтинга. Главным судьей соревнований выступил Алексей Жауров.

"Это наш традиционный чемпионат, который мы проводим в Нижнем Новгороде уже не первый год. Чемпионат важный, так как здесь идет отбор участников на Чемпионат России. На площадке Штаба собрались наши ветераны спорта, гордость Нижегородской области, представляющие в прошлом регион на крупнейших соревнованиях, - отметила директор Федерации шахмат Нижегородской области Татьяна Хилова. – В следующем году турниров будет больше, а, значит, еще больше возможностей потренировать свои навыки игры в шахматы".

Победителями турнира стали:

среди мужчин -
1 место - Александр Платонычев
2 место - Олег Репин
3 место - Сергей Кузнецов

среди женщин -
1 место - Светлана Черникова
2 место - Лариса Абрамян
3 место - Валентина Милашевская.

Кроме того, в этот же день в Штабе был дан старт областному шахматному турниру "Молодой Гвардии". Игры пройдут в 2 этапа – на муниципальном и региональном уровне в Нижнем Новгороде и районах области с декабря по март 2024 года.

По словам заместителя руководителя Штаба общественной поддержки Шамиля Мансурова, кроме турниров, в Штабе по воскресеньям проходят так называемые вечера свободной игры, "шахматный коворкинг", где нижегородцы могут поиграть с соперниками любого уровня.

"После Нового года совместно с региональной Федерацией шахмат мы откроем на нашей площадке шахматную школу. Занятия в ней будут бесплатными. А также будем проводить "шахматные дебаты" с разбором партий, встречами и лекциями от известных спортсменов. Благодарю Федерацию шахмат за помощь в организации и работе Шахматного клуба Сергея Карякина", - сказал в заключение Шамиль Мансуров.

Напомним, 23 ноября 2023 года в Штабе общественной поддержки губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин и международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, член Общественной палаты РФ Сергей Карякин дали старт пилотному проекту "Шахматный клуб Сергея Карякина". По словам Глеба Никитина, "открытие Шахматного клуба даст дополнительный стимул жителям города и области обучиться этой уникальной игре". В ближайшее время подобные клубы будут открыты во всех региональных Штабах общественной поддержки.

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Теги:
Единая Россия шахматы Штаб общественной поддержки
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