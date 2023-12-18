Роман Голубин: Независимое общественное наблюдение повышает доверие к выборам Политика

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Председатель комиссии Общественной палаты Нижегородской области по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, декан факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Голубин прокомментировал доклад ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) о подготовке к выборам президента.

В докладе "Отвечая на вызовы времени: подготовка к выборам президента Российской Федерации 2024 года" эксперты представили анализ готовности избирательной системы и института общественного контроля к выборам. Особое внимание уделено развитию института общественного контроля в целях обеспечения легитимности избирательного процесса, отражения актуальных рисков и угроз.

"В нашей стране созданы все условия для проведения выборов Президента Российской Федерации – организационные и законодательные. Мы полностью готовы к проведению выборов — в техническом и профессиональном плане. Помимо этого, система имеет такое очень важное преимущество, как независимое общественное наблюдение за выборами. Оно повышает доверие людей к выборам и легитимирует результаты голосования. Помимо полной готовности избирательных комиссий, при выверенном избирательном законодательстве, исключающем любые двусмысленности и двойное толкование – то, что может вызвать вопросы и недоверие к результатам голосования, выборы также содержат инновационные элементы. Это, прежде всего, многодневное голосование и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Это сделано для удобства наших сограждан и позволяет большему числу людей реализовать свое избирательное право", - отметил Роман Голубин.