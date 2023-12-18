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Общество

Двое сотрудников "Нижегородской ярмарки" спасли людей на пожаре в Нижнем Новгороде

19 декабря 2023 14:29  [72] Общество
Фото: Елена Зазнобина

Фото: Елена Зазнобина

Двое сотрудников "Нижегородской ярмарки" спасли людей на пожаре в Нижнем Новгороде 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, находящийся рядом с ярмарочным комплексом дом загорелся, а люди стали звать на помощь.

Инженер по технике безопасности Зяки Умяров и старший электрик Сергей Демидов услышали зов о помощи, и прибежали к горящему зданию до приезда спасателей. 

Сотрудники ярмарки приставили лестницу к дому и помогли выбраться жильцам из горящего дома. Всего ими было спасено 6 человек, а также кошка.

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Воротынском округе.

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Теги:
Пожар Ярмарка
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