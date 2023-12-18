Фото: Елена Зазнобина
Двое сотрудников "Нижегородской ярмарки" спасли людей на пожаре в Нижнем Новгороде 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Согласно информации, находящийся рядом с ярмарочным комплексом дом загорелся, а люди стали звать на помощь.
Инженер по технике безопасности Зяки Умяров и старший электрик Сергей Демидов услышали зов о помощи, и прибежали к горящему зданию до приезда спасателей.
Сотрудники ярмарки приставили лестницу к дому и помогли выбраться жильцам из горящего дома. Всего ими было спасено 6 человек, а также кошка.
Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в многоквартирном доме в Воротынском округе.
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