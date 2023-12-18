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Общество

Глеб Никитин вошел в топ-50 рейтинга российских персон за 2023 год

19 декабря 2023 15:18  [138] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг российских персон за 2023 год.

Согласно информации, рейтинг был построен по МедиаИндексу, составленному с помощью сообщений российских СМИ.

Первое место занял президент России Владимир Путин с медиаиндексом 37 896 924. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин расположился на 37 месте с медиаиндексом 775 748,7.

В топ-50 рейтинга российских персон в основном вошли политики, футболисты и футбольные тренеры, например, Артем Дзюба и главный тренер сборной России Валерий Карпин, а также другие спортсмены.

Также губернатор Нижегородской области занял третье место в медиарейтинге глав регионов ПФО.

В ноябре, напомним, Глеб Никитин вошёл в топ-10 глав регионов по упоминаниям в Telegram.

СПРАВКА:

*МедиаИндекс - показатель системы Медиалогия, позволяющий качественно проанализировать эффективность PR.

Значение МедиаИндекса определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом сообщении СМИ.

Индекс может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для каждого сообщения в зависимости от тона упоминания.

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Теги:
Глеб Никитин СМИ
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