Глеб Никитин занял третье место в медиарейтинге глав регионов ПФО Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял третье место в медиарейтинге глав регионов ПФО, составленного Медиалогией.

Согласно информации, Глеб Никитин в ноябре 2023 года упоминался в 9 830 публикациях. МедиаИндекс главы Нижегородской области - 71 906,1.

В общероссийском рейтинге Глеб Никитин разместился на 12 месте.

Чаще всего губернатор Нижегородской области упоминался в контексте презентации электробуса нижегородско-белорусского производства "МиНиН", Дня региона в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, пленарного заседания Международного форума China High-Tech Fair (CHTF) в городе Шэньчжэнь в Китае.

Ранее Глеб Никитин вошёл в топ-10 глав регионов по упоминаниям в Telegram в ноябре.