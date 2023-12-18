Более 10% нижегородских образовательных учреждений закрыты на карантин Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 31 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировали в Нижегородской области с 11 по 17 декабря. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Согласно информации, обследовано было более 14 тысяч человек. Чаще всего выявлялись вирусы не гриппозной этиологии. Это риновирусы, микоплазма, парагрипп, аденовирусы, сезонные коронавирусы, бокавирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы.

При этом продолжает увеличиваться доля подтвержденного гриппа.

Сейчас в Нижегородской области частично или полностью закрыты на карантин 10,3% детских садов и школ.

Прививку против гриппа сделали почти 1,4 млн нижегородцев, что составляет 45,4% от всего населения региона. Вакцинировано 320 тысяч детей.

Ранее замруководителя нижегородского Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова рекомендовала для профилактики и дополнительной защиты использовать медицинские маски и чаще мыть руки, избегать контакта с заболевшими, а также укреплять иммунитет - больше гулять на свежем воздухе, пить витаминизированные морсы.

Напомним, что инфекционисты бьют тревогу из-за распространения коклюша в стране. Этот процесс связывают с появлением некоторого числа непривитых людей.