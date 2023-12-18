Павел Солодкий утвержден на должность уполномоченного по правам предпринимателей Политика

Законодательное собрание Нижегородской области утвердило Павла Солодкого на пост уполномоченного по правам предпринимателей в регионе на третий срок.

Согласно информации, его кандидатура была внесена губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Также Павла Солодкого поддержало нижегородское бизнес-сообщество.

"Павлу Михайловичу удалось на высоком профессиональном уровне наладить работу правозащитного института в Нижегородской области, создать механизмы оперативного решения возникающих вопросов. Многое сделано для защиты прав и законных интересов предпринимателей, содействия улучшению делового и инвестиционного климата в регионе", - сказал Глеб Никитин.

Уполномоченный по правам предпринимателей избирается сроком на 5 лет. Основная задача бизнес-омбудсмена – обеспечение гарантий защиты прав и законных интересов предпринимателей и содействие их восстановлению в случае нарушения.

"Продолжу свою работу в качестве надежного помощника и медиатора в диалоге правительства с бизнес-сообществом", - подчеркнул Павел Солодкий, комментируя свое назначение.

Напомним, в сентябре 2023 года Павел Солодкий был переизбран председателем нижегородского отделения "Деловой России".

Должность уполномоченного по правам предпринимателей в Нижегородской области он занимает с декабря 2013 года.