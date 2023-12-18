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Общество

ЗСНО увеличило стоимость жилищного сертификата для многодетных семей

19 декабря 2023 16:37  [128] Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания на заседании 19 декабря внесли изменения в региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей". 

С 1 января 2024 года с 470 до 600 тысяч рублей увеличится стоимость сертификата для многодетных семей на улучшение жилищных условий. Кроме того, будет увеличено количество сертификатов, выдаваемых в течение года, с 327 до 400. Это позволит ускорить предоставление сертификатов и сократить максимальный срок его ожидания. Инициативу внесла фракция "Единая Россия". 

Как было отмечено в ходе заседания, региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей" создавался для обеспечения многодетных семей земельными участками. Благодаря совершенствованию законодательства появилась такая норма как предоставление сертификата на улучшение жилищных условий. Семья может выбирать: получить в собственность бесплатно земельный участок для индивидуального жилищного строительства или сертификат на улучшение жилищных условий.

"В апреле 2020 года, когда был принят закон, 470 тысяч рублей хватало на первый взнос по ипотечному кредиту. Сегодня ситуация изменилась. Рост цен на жилье заставляет семьи отказываться от сертификатов в пользу получения земли для индивидуального жилищного строительства. В этом году было 17 таких случаев.  Сертификат надо ждать, а цены на квартиры растут. Уверен, это не последняя цифра увеличения стоимости сертификата, будем в дальнейшем также анализировать рынок жилья, чтобы первый взнос всегда соответствовал реалиям. Отмечу, что следующий год объявлен Годом семьи. Многодетным семьям всегда уделяется повышенное внимание в регионе и стране, однако 2024 год должен стать особенным", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. 

Ранее сообщалось, что ЗСНО предложило очередные меры для улучшения жилищных условий многодетным семьям.

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Теги:
Законодательное собрание Многодетные семьи
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