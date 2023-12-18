Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Десятый в регионе Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылся на базе Клинического диагностического центра в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ранее такие центры в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" были созданы на базе центральных больниц в Арзамасе, Балахне, Выксе, Кстове, Павлове, Починках, Семенове, Шахунье, а также в городе Бор.

Как рассказал губернатор Нижегородской области, в центрах пациенты с подозрением на наличие злокачественного новообразования проходят полное обследования еще до направления в онкодиспансер.

В 2024 году ЦАОП планируется открыть на базе Сергачской и Лысковской ЦРБ. В совокупности к ним будут прикреплены жители 11 районов.

На создание центра в Клиническом диагностическом центре из областного бюджета было выделено около 2,5 млн рублей, часть средств вложило и само медучреждение. На площади около 240 кв. м расположились не только кабинеты диагностики, но и дневной стационар противоопухолевой лекарственной терапии на пять коек. В отделении в две смены ведут прием два врача-онколога и онколог-химиотерапевт.

Сейчас к ЦАОПу прикреплено 147 тысяч жителей Нижегородского района Нижнего Новгорода. В 2024 году планируется прикрепить к центру жителей Приокского и Советского районов города.

По словам главного внештатного специалиста-онколога министерства здравоохранения региона Сергея Гамаюнова, ежегодно в Нижегородской области выявляется около 17 тысяч случаев онкологических заболеваний. Рост выявляемости онкологии связан с расширением программ ранней диагностики и скрининга, а также с закупкой высокотехнологичного оборудования.

Так, в новый ЦАОП было закуплено 47 единиц медицинской техники.

Ранее сообщалось, что больницу скорой медицинской помощи Дзержинска обновят за 28,5 млн рублей.