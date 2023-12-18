Общежитие Нижегородского музыкального училища открылось после капремонта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Общежитие музыкального училища им. М. А. Балакирева в Нижнем Новгороде открылось после капитального ремонта. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022 и 2023 годах на работы из бюджета региона было выделено более 45 млн рублей, из которых более 33 млн рублей было направлено на капитальный ремонт здания, более 8 млн рублей — на его оснащение.

Работы были приурочены к 150-летию Нижегородского музыкального училища.

В здании проведен капитальный ремонт помещений цокольного этажа, лестничных маршей. Выполнен монтаж системы отопления, установлены системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, а также контроля доступа в здание.

Около 50 жилых комнат общежития оборудованы базовым набором мебели. В здании есть душевые комнаты, оборудованы общие кухни, а также репетиционные помещения.

Первые студенты уже начали заселяться в общежитие.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт театра драмы завершили в Дзержинске.