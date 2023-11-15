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Общество

Капитальный ремонт театра драмы завершили в Дзержинске

11 декабря 2023 11:53  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт театра драмы завершили в Дзержинске в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на работы из федерального, областного и местного бюджетов было направлено более 20 млн рублей.

Впервые с момента открытия театра ремонт прошел в зрительном зале, фойе и гримерках. Также в административных и хозяйственных помещениях были заменены системы отопления, вентиляции и кондиционирования. 

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что дополнительные средства выделены на косметический ремонт всех помещений общего пользования. 

Сейчас в театре драмы завершаются дополнительные работы по ремонту душевых в гримерках, а также ремонту буфета.

В 2024 году также в рамках нацпроекта "Культура" в Дзержинском театре кукол проведут ремонт кровли и фасада, а также усиление конструкции стилобата, отделку цоколя и ступеней. На эти цели планируется направить 56 млн рублей, в том числе более 19 млн рублей из федерального и более 28 млн рублей из регионального бюджетов.

Ранее сообщалось, что новое световое оборудование установили в театре драмы в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Театр
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