Дом ветеранов Горьковского автозавода открылся после реновации

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев открыли после реновации Дом ветеранов ГАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Согласно информации, в здании обновили все внутренние помещения, коммуникации, фасад, провели благоустройство территории.
Внутри Дома ветеранов обустроены выставочный и конференц-залы, компьютерный класс, библиотека, клуб здоровья, арт-пространство.
Глеб Никитин отметил, что все ценные исторические элементы – колонны, люстры, лепнина – были сохранены и вписаны в современный интерьер.
"В этом наглядно проявляется идея преемственности времен и поколений, которая так близка нижегородцам, которую неизменно чтят и на одном из крупнейших предприятий области – Горьковском автомобильном заводе. На протяжении многих лет он показывает высокую социальную ответственность, проявляет заботу о людях, чей прошлый трудовой путь был неразрывно связан с родным предприятием", - сказал губернатор.
Дом ветеранов Горьковского автомобильного завода располагается в здании 1938 года постройки - объекте культурного наследия "Серобусыгинский квартал". Реновацию здания провел Горьковский автозавод в рамках своей социальной программы "Новый социальный вектор".
Сейчас в Совете ветеранов автозавода состоят более 40 тысяч неработающих пенсионеров. На капремонт Дома ветеранов было направлено около 130 млн рублей, из которых более 111 млн рублей – средства ГАЗа, 17,5 млн рублей – средства муниципального бюджета.
Ранее сообщалось, что общежитие Нижегородского музыкального училища открылось после капремонта.
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