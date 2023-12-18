Сдвоенные "Ласточки" запустят из Нижнего Новгорода в новогодние праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сдвоенные "Ласточки" запустят из Нижнего Новгорода в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, из Москвы десятивагонный состав отправится 29 и 30 декабря, а также 8 января в 21:15 с прибытием в Нижний Новгород на следующий день в 01:08.

В обратном направлении поезд отправится 30 и 31 декабря, а также 9 января в 04:55 с прибытием в столицу в 09:09.

Сдвоенная "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Киров отправится 29 и 30 декабря, а также 6 и 7 января в 18:00 с прибытием в 22:51. Из города на Вятке состав отправится 30 и 31 декабря, а также 7 и 8 января в 06:23 и прибудет в столицу Приволжья в 11:14.

Ранее сообщалось, что дополнительные поезда из Нижнего Новгорода запустят в новогодние праздники.