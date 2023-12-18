МТС прокачала сеть в нижегородских коттеджных поселках к новогодним праздникам Бизнес

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Компания МТС, сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в коттеджных поселках Нижегородской области. Теперь еще более 12 тысяч жителей, находясь за городом, могут пользоваться привычными цифровыми услугами на высоких скоростях даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

В преддверии новогодних праздников специалисты МТС обеспечили качественным покрытием LTE поселок и таунхаусы в Ждановском, загородный поселок "Новая Крутая", коттеджный поселок "Анкудиновка" (Кстовский район), район Боталово-4 на Бору, д. Гремячки (Богородский район), а также коттеджные поселки "Яблоневый сад" (г.Саров) и "Зеленый город" в пригороде Нижнего Новгорода. Жители данных загородных участков ездят на работу в областной и районные центры или работают удаленно. В результате проведенных работ по установке нового телеком-оборудования и модернизации существующего скорость передачи данных выросла до 5 раз.

По статистике МТС в период новогодних праздников нагрузка на базовые станции возрастает в среднем в 2 раза. Это связано с тем, что многие нижегородцы проводят каникулы за просмотром любимых фильмов, прослушиванием музыки, общением в социальных сетях и компьютерными играми. При этом количество гаджетов в семьях неуклонно растет. Новые объекты связи помогут сохранить высокое качество услуг даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

"Благодаря близости к Нижнему Новгороду и районным центрам, коттеджные поселки набирают все большую популярность среди жителей, как места для загородного отдыха с семьей и друзьями в выходные и праздники. Улучшая качество связи МТС, мы не только способствуем повышению привлекательности данных территорий, но и помогаем людям, выбравшим эти места для постоянного проживания, пользоваться всеми цифровыми сервисами, к которым они привыкли в городе. А это значит, что местные жители могут осуществлять коммунальные платежи онлайн, с комфортом пользоваться госуслугами, маркетплейсами, делиться фотографиями, общаться в мессенджерах по видеосвязи и пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Фото: пресс-служба МТС

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