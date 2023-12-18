Нижегородские коммунальные службы проводят откачку воды в связи с потеплением

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Дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода в связи с резким потеплением начали откачку воды и противогололедную обработку дорог. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.
Согласно информации, также ведется очистка водоприемных колодцев, элементов дренажной системы и ливнестоков от снега и наледи.
Сейчас коммунальщики работают в усиленном режиме. Работы проходят как на дорогах, так и в пешеходных зонах, дворах и общественных пространствах.
В настоящее время в Нижнем Новгороде задействовано около тысячи единиц снегоуборочной и водооткачивающей техники.
Напомним, более 60 тысяч кубометров снега вывезли в Нижнем Новгороде после циклона "Ваня".
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