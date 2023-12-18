Нижегородские коммунальные службы проводят откачку воды в связи с потеплением Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные и коммунальные службы Нижнего Новгорода в связи с резким потеплением начали откачку воды и противогололедную обработку дорог. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, также ведется очистка водоприемных колодцев, элементов дренажной системы и ливнестоков от снега и наледи.

Сейчас коммунальщики работают в усиленном режиме. Работы проходят как на дорогах, так и в пешеходных зонах, дворах и общественных пространствах.

В настоящее время в Нижнем Новгороде задействовано около тысячи единиц снегоуборочной и водооткачивающей техники.

Напомним, более 60 тысяч кубометров снега вывезли в Нижнем Новгороде после циклона "Ваня".