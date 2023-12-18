Более 60 тысяч кубометров снега вывезли в Нижнем Новгороде после циклона "Ваня" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные службы после прошедшего циклона "Ваня" вывезли с улиц Нижнего Новгорода более 60 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Напомним, снежный циклон "Ваня" обрушился на Нижний Новгород 15 декабря. В пятницу выпало до 16 см осадков. По высоте снежного покрова 15 декабря 2023 года заняло 7 место за более чем вековую историю наблюдений.

Сейчас дорожные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды в усиленном режиме.

В первую очередь приводятся в порядок основные магистрали. Сегодня началась уборка дворов, второстепенных дорог с менее интенсивным движением.

Также в связи с прогнозируемым потеплением в местах подтоплений в Нижнем Новгороде будет работать водооткачивающая техника, а домоуправляющим компаниям и собственникам зданий рекомендовано активизировать работы по очистке скатных крыш зданий и домов от снега, наледи и сосулек.