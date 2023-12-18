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Общество

Лаборатория в сфере ИИ появится в нижегородском IT-кампусе "НЕЙМАРК"

20 декабря 2023 15:41  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Директор АНО "Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области НЕЙМАРК" Валерий Черепенников и гендиректор "АНО "Институт искусственного интеллекта" (AIRI) Иван Оселедец подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в рамках соглашения стороны намерены развивать образовательную и научно-исследовательскую деятельности в сферах больших данных, искусственного интеллекта, нейроморфных систем (технологии, которые моделируют принципы работы головного мозга. - прим. ред.) и микроэлектроники, информационной безопасности. 

Так, будет вестись разработка сетевых образовательных программ для IT-специалистов, запланирована организация практик и стажировок студентов.

Также на базе IT-кампуса "НЕЙМАРК" планируется организовать совместную научно-исследовательскую лабораторию "Большие данные и искусственный интеллект" для проведения передовых исследований и разработок систем искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что нижегородский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" получил лицензию на выдачу дипломов по программам повышения квалификации.

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Теги:
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