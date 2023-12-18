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Общество

Нижегородское Минтуризма предложило изменить закон для поддержки предприятий НХП

20 декабря 2023 18:06  [40] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Заседание Совета директоров организаций народных художественных промыслов России прошло в Нижнем Новгороде в рамках Форума креативных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, одной из главный тем дискуссии стало изменение Федерального закона "О народных художественных промыслах".

По словам зампредседателя Совета Федерации Инны Святенко, несмотря на поддержку государством народных промыслов, у предприятий остаются нерешенные проблемы. Это устаревшая материально-техническая база предприятий, затруднения с логистикой, прежде всего, рынков сбыта продукции, кадровый голод, засилье контрафактной продукции и многие другие.

Также участники мероприятия обсудили Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Сейчас закупка у единственного поставщика может осуществляться только при закупке изделий промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном порядке.

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области предложило проводить закупки у организаций НХП без торгов, то есть посредством заключения прямых договоров с единственным поставщиком.

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев отметил, что эти изменения позволят поддержать организации НХП в существующих социально-экономических условиях.

Ранее в Нижнем Новгороде обсудили успешные практики развития народных промыслов.

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Теги:
Законодательство НХП
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