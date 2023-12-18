Житель Арзамаса подозревается в убийстве знакомой Происшествия

Жителя Арзамаса задержали по подозрению в убийстве знакомой, сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Как полагает следствие, преступление произошло в декабре 2023 года. Дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следователи предполагают, что подозреваемый, находясь в квартире дома по ул. Карла Маркса во время ссоры жестоко избил свою сожительницу, с которой там распивал спиртные напитки.

От полученных телесных повреждений 60-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Мужчине уже предъявлено обвинение, ожидается, что в ближайшее время подозреваемому в убийстве женщины изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после смерти двух человек на пожаре в Ленинском районе.