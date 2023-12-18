Десятый доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту Политика

Новые инициативы рабочей группы по СВО касаются дополнительных мер поддержки и уточнения действующих механизмов оказания помощи бойцам.

"Предлагаем уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников-участников СВО на период приостановления исполнительного производства. До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются. Из-за этого бойцы не могут свободно распоряжаться средствами, в том числе боевыми выплатами. Проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на прием.Сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но из-за отсутствия конкретных правил его оказания ветераны попадают к врачам на общих условиях", – подчеркнул глава группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он сообщил, что рабочая группа предлагает приравнять к членам семьи военнослужащего детей, достигших 18 лет и закончивших школу, – на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение.

"Сейчас такие дети, окончившие школу, но еще не зачисленные в вузы, остаются без положенных социальных гарантий", - пояснил Андрей Турчак.

Помимо этого, предлагается установить дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения. А также - отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования.

"Сейчас по таким договорам различные организации и органы власти массово передают Народному фронту технику, необходимую для военных и гуманитарных целей", - рассказал секретарь Генсовета "Единой России".

Также по просьбе рабочей группы Минцифры подготовило рекомендации в адрес сотовых операторов о порядке подачи заявлений на приостановление услуг мобильной связи в период прохождения военной службы, отметил он.

Андрей Турчак доложил президенту и о принятых в декабре законах, которые инициировала рабочая группа: о признании фактических воспитателей выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию в случае гибели военнослужащих с 11 августа 2020 года; о наделении статусом социальных предпринимателей организации, которые трудоустраивают ветеранов СВО; о первоочередном зачислении участников СВО и их детей в колледжи и техникумы вне зависимости от результатов школьного аттестата и наличия договора целевого обучения; о гарантиях членам семей бывших сотрудников правоохранительных органов на получение жилищной выплаты в случае их гибели в СВО.

Глава рабочей группы напомнил, что она была создана год назад распоряжением президента.

"За это время по ее инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе", – заключил Андрей Турчак.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе прямой линии 7 декабря сообщил, что на поддержку участников СВО из регионального бюджета направлено более 4 млрд рублей.

"Нет такой ситуации, чтобы мы не решили какой-то вопрос из-за отсутствия средств. Для поддержки подразделений уже направлено более 190 конвоев с различными грузами. Удовлетворяем все заявки военнослужащих. Если раньше было больше бытовых вопросов, то сейчас, в основном, спецсредства: БПЛА, прицелы ночного видения, квадроциклы и т.д. На эту задачу уже выделено более 1 млрд рублей. Плюс мы обеспечиваем семьи, помогаем решать бытовые проблемы. На эти цели направлено уже 1,7 млрд рублей. В целом из регионального бюджета на поддержку участников СВО и их семей уже выделено более 4 млрд рублей. Для нас поддержка бойцов СВО, наших героев, приоритетна!", - отметил Глеб Никитин.

В Нижегородской области на базе Дома народного единства создан координационный центр поддержки мобилизованных, военнослужащих и их семей, куда можно обратиться с любыми вопросами.

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей создана Распоряжением президента 20 декабря 2022 года.

Ее возглавил секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

За год работы рабочей группой разработаны законы об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести, а также закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса. Также принят закон об отмене госпошлины за восстановление паспорта и водительских прав участникам спецоперации и закон о праве на бесплатную юридическую помощь.