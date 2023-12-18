Циферблат исторических часов появился на Часовой башне Нижегородского кремля Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Циферблат исторических часов появился на Часовой башне Нижегородского кремля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, сейчас проходит монтаж и наладка часового механизма. Часы начнут работать уже в январе следующего года.

Эскиз циферблата был разработан на основе зарисовок часов московской Спасской башни XVII века, так как данных о внешнем облике оригинальных часов не сохранилось.

Часовой механизм изготовлен на основе исторического аналога башенных часов XVI века.

Также в башне установили восемь колоколов. Каждый час посетители кремля смогут услышать мелодию Глинки, а каждые 15 минут - перезвон.

Напомним, в 2022 году на разработку проекта реставрации Часовой баши Нижегородского кремля было выделено 3,8 млн рублей.

СПРАВКА:

Часовая башня — башня Нижегородского кремля. Расположена в нагорной части между Северной и Ивановской башнями, на самом краю кремлёвской горы. В XVI веке за счёт государевых средств на сооружении были установлены главные городские часы и набатные колокола, звон которых взывал защитников цитадели к обороне.

Часовой механизм размещался наверху башни, внутри деревянной часовой избы, выполненной в виде пятигранного сруба. В соответствии с суточным счётом Древней Руси, циферблат имел 17 делений, по количеству часов самого продолжительного летнего дня. Отдельно отсчитывали дневные и ночные часы: первый час восхода солнца знаменовал 1-й час дня, а час солнечного заката обозначал 1-й час ночи. В

XVIII столетии, после реконструкции, часовой механизм стал отбивать и доли часа. При башне служил специально обученный часовщик, следивший за точностью хода часов.

Оригинал сруба сгорел при пожаре в XIX веке. Современная постройка воссоздана во время реставрации в XX веке.