Поезд в честь Нижегородской области запустили в метро Новосибирска
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
Новый график движения поездов с 10 декабря
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
21 декабря 2023 12:16  [86] Т Плюс презентовала проект "Быть энергетиком – престижно!" в рамках выставки "РОССИЯ" на ВДНХ
21 декабря 2023 12:04  [108] Лучших педагогов и наставников региона наградили в нижегородском Заксобрании
21 декабря 2023 11:55  [110] Нижегородский доброволец: "Мы готовы защищать свою Родину, семью, детей"
21 декабря 2023 11:45  [122] Проект "Новый год в каждый двор" стартует в Нижнем Новгороде с 26 декабря
21 декабря 2023 11:38  [121] ОМК организовала в Выксе научно-практическую конференцию молодых специалистов
21 декабря 2023 10:34  [141] Концепцию благоустройства Автозаводского парка презентовали в Нижнем Новгороде
21 декабря 2023 10:08  [165] Циферблат исторических часов появился на Часовой башне Нижегородского кремля
21 декабря 2023 09:48  [162] Программа бесплатной подготовки к ВсОШ стартует в нижегородском центре "Вега"
21 декабря 2023 09:24  [190] Частичное отключение от систем ЖКХ произойдёт в пяти районах Нижнего Новгорода
20 декабря 2023 18:51  [340] Нижегородские инновации показали на выставке "Россия" на ВДНХ
Общество

Т Плюс презентовала проект "Быть энергетиком – престижно!" в рамках выставки "РОССИЯ" на ВДНХ

21 декабря 2023 12:16  [86] Общество

ПАО "Т Плюс" в рамках деловой программы выставки "РОССИЯ" на ВДНХ презентовало масштабный фотопроект "Быть энергетиком – престижно!". Каждый из его героев начал свой путь в энергетике с рабочей специальности и со временем, благодаря упорному труду, стал руководителем.

"Быть энергетиком – престижно!" объединяет 37 историй успеха руководителей разного уровня от начальников цехов до топ-менеджеров "Т Плюс". Каждый из них представлен на фото в той специальности, с которой он начинал свой путь в энергетике. Билборды с фотографиями участников проекта, сделанными в производственных цехах, стоят на центральных улицах 17-ти городов страны.

Истории собраны на специальном сайте https://lyudi.tplusgroup.ru/, где также размещены актуальные вакансии компании. 

Одной из участниц проекта от Нижегородского филиала "Т Плюс" стала Валентина Плотникова. Она начала работу в должности техника химической лаборатории и спустя 24 года возглавила химический цех Дзержинской ТЭЦ. 

"Такие проекты прежде всего нужны для молодежи, ищущей свой жизненный путь. Мы стремимся, чтобы молодые люди приходили в энергетику, видели, какие возможности для самореализации она предоставляет, понимали, как важно для этого начинать с азов и последовательно овладевать тонкостями профессии и проходить ступени профессионального роста", - говорит Валентина Плотникова. 

Среди гостей презентации – молодые лидеры "Т Плюс", активно участвовавшие в 2023 году в программах популяризации инженерно-технического образования и профессии теплоэнергетика, из 16 регионов РФ, и студенты профильных российских вузов. В их числе были и студенты связанных с энергетикой специальностей Балахнинского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Михаил Юрин, Валерий и Вячеслав Кулаковы. 

Группа "Т Плюс" объединяет 50 тысяч профессионалов. Значительную часть из них составляют люди, которые трудятся на электростанциях, обслуживают теплосети и котельные, чтобы в домах миллионов людей были свет и тепло. 

Ежедневно на работу выходят тысячи электрослесарей, машинистов-обходчиков, аппаратчиков химводоочистки, мастеров смены, дежурных электромонтеров, машинистов центрального теплового щита управления, лаборантов химического анализа, токарей, электрогазосварщиков и других специалистов. Все они – достояние компании.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph