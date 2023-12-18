Т Плюс презентовала проект "Быть энергетиком – престижно!" в рамках выставки "РОССИЯ" на ВДНХ Общество

ПАО "Т Плюс" в рамках деловой программы выставки "РОССИЯ" на ВДНХ презентовало масштабный фотопроект "Быть энергетиком – престижно!". Каждый из его героев начал свой путь в энергетике с рабочей специальности и со временем, благодаря упорному труду, стал руководителем.

"Быть энергетиком – престижно!" объединяет 37 историй успеха руководителей разного уровня от начальников цехов до топ-менеджеров "Т Плюс". Каждый из них представлен на фото в той специальности, с которой он начинал свой путь в энергетике. Билборды с фотографиями участников проекта, сделанными в производственных цехах, стоят на центральных улицах 17-ти городов страны.

Истории собраны на специальном сайте https://lyudi.tplusgroup.ru/, где также размещены актуальные вакансии компании.

Одной из участниц проекта от Нижегородского филиала "Т Плюс" стала Валентина Плотникова. Она начала работу в должности техника химической лаборатории и спустя 24 года возглавила химический цех Дзержинской ТЭЦ.

"Такие проекты прежде всего нужны для молодежи, ищущей свой жизненный путь. Мы стремимся, чтобы молодые люди приходили в энергетику, видели, какие возможности для самореализации она предоставляет, понимали, как важно для этого начинать с азов и последовательно овладевать тонкостями профессии и проходить ступени профессионального роста", - говорит Валентина Плотникова.

Среди гостей презентации – молодые лидеры "Т Плюс", активно участвовавшие в 2023 году в программах популяризации инженерно-технического образования и профессии теплоэнергетика, из 16 регионов РФ, и студенты профильных российских вузов. В их числе были и студенты связанных с энергетикой специальностей Балахнинского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Михаил Юрин, Валерий и Вячеслав Кулаковы.

Группа "Т Плюс" объединяет 50 тысяч профессионалов. Значительную часть из них составляют люди, которые трудятся на электростанциях, обслуживают теплосети и котельные, чтобы в домах миллионов людей были свет и тепло.

Ежедневно на работу выходят тысячи электрослесарей, машинистов-обходчиков, аппаратчиков химводоочистки, мастеров смены, дежурных электромонтеров, машинистов центрального теплового щита управления, лаборантов химического анализа, токарей, электрогазосварщиков и других специалистов. Все они – достояние компании.