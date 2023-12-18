Группа ВТБ: каждый третий житель ПФО хотел бы вести семейный бизнес Бизнес

Почти половина жителей Приволжского федерального округа (49%) предпочли бы начинать свой бизнес командой не более 2-5 человек. Каждый третий хотел бы вести его с членами семьи, а 74% - передать по наследству или вовлечь в семейное дело детей. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком "Открытие".

Треть приволжан полагают, что лучше запускать бизнес в молодости, в 18-30 лет, поскольку есть большой запас сил и готовность рисковать. Также 36% считают оптимальным возрастом для начала своего дела 30-45 лет, потому что уже есть жизненный опыт и, возможно, небольшой стартовый капитал. Лишь 2% уверены, что лучший возраст для начала бизнеса 45+, поскольку это может обеспечить достойные доходы на пенсии и избавить от необходимости работать по найму. По мнению 24%, для начала своего дела возраст значения не имеет.

Почти каждый третий участник опроса (29%) хотел бы обойтись на старте своего бизнеса без кредитов. 6% предпочли бы взять в кредит не более 100 тысяч рублей, 16% - 100-500 тысяч рублей, 13% от полумиллиона до 1 миллиона, 8% свыше одного миллиона рублей. 28% затруднились ответить либо не планируют заниматься собственным бизнесом.

Более жителей ПФО (52%) считают эффективными при открытии своего бизнеса все доступные меры поддержки. 18% назвали самой эффективной мерой льготный кредит. По мнению 12%, главная мера поддержки малого и среднего бизнеса – налоговые преференции. 6% назвали такой мерой отсутствие проверок со стороны контролирующих органов. 11% считают, что успех полностью зависит лишь от самого предпринимателя.

"Россияне отмечают положительную роль государства в поддержке начинающего бизнеса, и мы подтверждаем это, получая многочисленные отзывы от наших клиентов-предпринимателей из разных регионов страны", — отметила руководитель блока МСБ банка "Открытие" Светлана Сырцова.

Каждый второй участник опроса (49%) видит в своей стартовой бизнес-команде не более 2-5 человек. 12% опрошенных хотели бы начать свой бизнес в одиночку. 9% готовы стартовать с командой из 5-10 человек, 3% с командой свыше 10 человек. Лишь 4% считают, что количество человек в команде на старте бизнеса не имеет значения. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.

29% приволжан начали бы свой бизнес с членами семьи. С профессионалами предпочли бы начать бизнес 18%, с единомышленниками 14%, с друзьями и знакомыми 12%.

Большинство россиян (74%) хотели бы передать свой бизнес по наследству или подключить к нему детей и других младших родственников, например, племянников ("скорее да" 42%, "определенно да" 32%). Лишь 8% не хотели бы подключать к бизнесу детей или передавать его по наследству ("скорее нет" 6%, "определенно нет" 2%).

* Опрос проведен 10-15 декабря по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.