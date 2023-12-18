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Происшествия

Доследственную проверку организовали в связи с травмированием младенца в нижегородской маршрутке

21 декабря 2023 13:27  [110] Происшествия

Доследственную проверку организовали в связи с травмированием малолетнего ребенка в нижегородской маршрутке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По предварительным данным, младенец, находясь вместе с матерью во время поездки на автобусе 20 декабря в Нижнем Новгороде, получил телесные повреждения. 

Ребенок был доставлен в детскую областную больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при оказании услуг по перевозке пассажиров. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что житель Арзамаса в Нижегородской области подозревается в убийстве знакомой.

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Теги:
Следственное управление
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