Новый кинозал открыли в Княгинине по программе Фонда кино

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Первый в муниципальном округе кинозал открылся в Княгининском доме культуры. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, при поддержке Фонда кино в рамках нацпроекта "Культура" в кинозал были закуплены проектор и экранное полотно, многоканальная звуковая система, кассовый программный комплекс. Кинозал оборудован системой субтитрирования и тифлокомментирования.
На закупку было выделено 8 млн рублей из федерального бюджета.
Зал рассчитан на 240 мест. В нем также можно будет проводить различные культурные мероприятия.
Первыми киносеанс в доме культуры посетили ученики школ Княгининского округа и студенты Княгининского университета. Для них показали фильм "Чебурашка".
Напомним, всего в Нижегородской области в 2023 году модернизировали пять кинозалов.
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