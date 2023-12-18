Новый кинозал открыли в Княгинине по программе Фонда кино Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый в муниципальном округе кинозал открылся в Княгининском доме культуры. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, при поддержке Фонда кино в рамках нацпроекта "Культура" в кинозал были закуплены проектор и экранное полотно, многоканальная звуковая система, кассовый программный комплекс. Кинозал оборудован системой субтитрирования и тифлокомментирования.

На закупку было выделено 8 млн рублей из федерального бюджета.

Зал рассчитан на 240 мест. В нем также можно будет проводить различные культурные мероприятия.

Первыми киносеанс в доме культуры посетили ученики школ Княгининского округа и студенты Княгининского университета. Для них показали фильм "Чебурашка".

Напомним, всего в Нижегородской области в 2023 году модернизировали пять кинозалов.