Награждение победителей городских конкурсов прошло в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев наградил победителей городских конкурсов "Молодой Нижний", "Молодые патриоты" и "Добро в Нижнем". Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, в число победителей вошли самые активные школьники и студенты, волонтеры, творческие ребята, юные патриоты, экологи, историки.

"Молодежь – это неисчерпаемый источник энергии, вдохновения, творческих идей. Я всегда рад встречаться с вами, большое спасибо за вашу деятельность. Сегодня мы подведем итог, обсудим планы на будущее и отметим тех, кто внес значительный вклад в развитие молодежной политики Нижнего Новгорода и страны в целом", - обратился к представителям молодежных объединений Юрий Шалабаев.

Региональный руководитель Клуба молодых предпринимателей Александр Светанков отметил, что сейчас в Нижнем Новгороде "самое лучшее время для жизни, для развития и для того, чтобы стать тем, кем ты хочешь стать".

Ранее Евгений Люлин наградил победителей конкурса "Творчество против коррупции".