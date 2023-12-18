Аномально тёплая погода установилась в Нижегородской области до конца декабря

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Декабрь, начавшийся морозной и снежной погодой, во второй своей половине сменил курс на еврозиму. Так, сугробы осели, а отрицательная температурная аномалия, сменилась положительной - Нижегородскую область накрыли мощные оттепели.
По прогнозу Гидрометцентра России последние дни декабря в Нижегородской области также будут аномально тёплыми.
Конечно, столбики термометров уже в ближайшие дни уйдут в минус, но, как сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", средняя декадная температура воздуха по региону ожидается в пределах –2...–4°С - это на 5-6°С выше средних многолетних значений. Температурная норма для нашей местности в это время -7...–10°С.
Тем не менее, новогоднюю ночь нижегородцы, по прогнозам синоптиков, будут встречать вместе со снегопадами и мягким морозцем.
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