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Общество

Гордума Дзержинска приняла бездефицитный бюджет города на 2024 год

22 декабря 2023 10:48  [92] Общество

Городская Дума Дзержинска приняла бездефицитный бюджет города на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Доходы и расходы казны составят 8,9 миллиардов рублей. 

На завершающем в этом году заседании городской Думы депутаты единогласно одобрили принятие главного финансового документа города.

Проект бюджета предварительно был рассмотрен и поддержан на всех восьми думских комитетах, а до этого подробно разобран и обсужден на рабочей группе. 

Основные параметры казны будущего года сбалансированы и установлены в размере  8 933 142 479,61 рублей. Исполнение доходной части городского бюджета в 2024 году планируется обеспечить на 41,14% за счет налоговых и неналоговых доходов и на 58,86% за счет безвозмездных поступлений. 

"В бюджете следующего года предусмотрены средства как на обеспечение жизнедеятельности города, так и на обустройство общественных пространств, проектирование и строительство новых социальных объектов, таких как, детского садика в поселке Пыра или бассейна "Капролактамовец". Продолжится строительство новой объездной дороги в поселке Дачный, начнется прокладка дороги к Шуховской башне, будет проектироваться автодорога – дублер проспекта Циолковского. Всё это будет способствовать развитию нашего города", - сказала председатель городской Думы Виктория Николаева. 

Также депутаты поддержали предложения, выработанные при рассмотрении проекта документа на комитетах, заседаниях рабочей группы, фракции КПРФ. Среди них - продолжение программы "Школьные стадионы 2.0", ремонт школ и детских садов, в том числе пищеблоков, проведение проектно-изыскательских работ для ремонта монументальных памятников города – Дзержинскому, Маяковскому и Ленину.  

"Бюджет города, который сегодня приняла Дума Дзержинска – это бюджет развития, бюджет будущего. Мы направляем средства на крупные инфраструктурные проекты, которые станут катализатором развития целых районов нашего города. В частности, начинаем строительство нового парка в районе улицы Молодежной, комплексное благоустройство бульвара Победы и территории у ДКХ, продолжаем установку стелы "Город трудовой доблести" и благоустройство площади Узловой, завершаем проектирование и начинаем строительство важнейших объектов соцсферы. Мы намерены к 100-летию освободить город от аварийных домов и построить современное комфортное жилье. Это "завтра", которое мы создаем сегодня. Благодарю депутатов, которые вносили свои предложения в проект бюджета, за плодотворную работу на перспективу", - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

СПРАВКА:
Параметры бюджета на плановый период:
2025 год - доходы и расходы: 8 454 997 200,00 рублей; 
2026 год - доходы и расходы: 8 717 472 100,00 рублей.

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Теги:
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