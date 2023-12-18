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Происшествия

Жительницу Павлова будут судить за убийство знакомого

22 декабря 2023 14:09  [80] Происшествия

Жительница города Павлово в Нижегородской области обвиняется в убийстве своего знакомого.

Как сообщили в региональном СУ СК, преступление произошло в сентябре текущего года.

Как полагает следствие, 36-летняя подозреваемая вместе со знакомым распивали спиртное в квартире дома по ул. Чапаева. В ходе возникшей ссоры женщина ударила потерпевшего ножом, из-за чего мужчина скончался на месте.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что житель Выксунского района осужден на девять лет за убийство соседа.

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Теги:
Убийство
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