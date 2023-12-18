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Общество

Экспертная комиссия одобрила мастер-план развития НЦФМ в Сарове

22 декабря 2023 14:54  [117] Общество
Фото: Citymakers

Фото: Citymakers

Экспертная комиссия одобрили стратегический мастер-план развития территории Национального центра физики и математики в Сарове. 

В состав комиссии вошли участники НЦФМ, ГК "Росатом", МГУ им. М.В. Ломоносова, правительства Нижегородской области, администрации и городской Думы Сарова, технопарка "Саров".

Коллектив разработчиков из компаний "СМ Интернешнл", "Интеллектуальная аналитика" и Института территориального планирования "ГРАД" представил предложения по развитию кампуса НЦФМ.

Так, мастер-план включает концепцию архитектурно-художественной идентичности территории, градостроительные решения, дорожную карту социально-экономического и инновационного развития, финансово-экономическую модель.

На территории около 650 гектаров по плану расположатся научно-исследовательские лаборатории с установками класса "мидисайенс" и "мегасайенс" площадью более 80 тысяч квадратных метров и учебные корпуса площадью почти 45 тысяч квадратных метров. 

Мастер-план предполагает, что для студентов и аспирантов МГУ Саров построят несколько комфортабельных общежитий, для преподавателей – коттеджи в зеленой зоне в пешей доступности от учебных корпусов. Проектом на территории также предусмотрены объекты для занятий спортом и досуга, поликлиника и медицинский центр, магазины, музей, детский сад, школа, сеть фаблабов для студентов, ученых и инженеров.

Решения мастер-плана будут использованы в документах социально-экономического планирования и градостроительных планах Нижегородской области и города Сарова.

Ранее сообщалось, что Всероссийская школа НЦФМ по искусственному интеллекту открылась в Сарове.

Росатом ранее актуализировал план развития Национального центра физики и математики в Сарове.

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Теги:
Саров Технопарк
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