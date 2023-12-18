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Общество

Дзержинская дума согласовала передачу ряда муниципальных помещений в безвозмездное пользование

22 декабря 2023 15:52  [88] Общество

На очередном заседании городской Думы Дзержинска депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование несколько муниципальных помещений.

Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области передано на одиннадцать месяцев здание по ул. Петрищева, 2 площадью более 7 тыс.кв.м для последующей передачи в государственную собственность региона.

Поддержали депутаты решение о продлении на два года Нижегородской епархии пользование нежилым помещением по проспекту Ленина, 43 площадью 82,8 кв.м, где размещен магазин "Мир православной книги". 

Также депутатский корпус согласовал администрации города безвозмездную передачу на ближайшие пять лет автономной некоммерческой организации "Клуб каратэ-до шито-рю сейщукан" нежилого помещения (140,5 кв.м) по ул. Ватутина, 17/7. На данных площадях проводятся регулярные занятия каратэ для детей от 5 до 18 лет, как с ограниченными возможностями здоровья, так и не имеющих ограничений.

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Теги:
Имущество
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