Минимум 85 пространств благоустроят в Нижегородской области в 2024 году Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Минимум 85 общественных пространств планируется благоустроить в Нижегородской области в 2024 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Согласно информации, также в следующем году будут благоустроены территория у Дворца культуры химиков в Дзержинске и Парк 40 лет ВЛКСМ в Павлове, победившие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

На итоговом заседании правительства Нижегородской области замгубернатора Сергей Морозов доложил о реализации программы "Формирование комфортной городской среды" в 2023 году.

В этом году финансирование программы составило 2 млрд рублей. С учетом этих средств и бюджетов всех уровней в регионе благоустроили 104 общественных и 565 дворовых территорий, реализовано четыре проекта-победителя всероссийского конкурса малых городов.

За пять лет реализации федерального проекта благоустроены 564 общественные территории и 1 921 дворовая территория, реализовано 25 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что участие в голосовании за проекты "Вам решать!" приняли 757 736 нижегородцев.