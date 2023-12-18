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Общество

Участие в голосовании за проекты "Вам решать!" приняли 757 736 нижегородцев

21 декабря 2023 16:21  [105] Общество

Сегодня в Нижегородской области завершилось голосование в рамках проекта "Вам решать!". Участие в голосовании приняли 757 736 нижегородцев, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Напомним, голосование проходило в период с 20 ноября по 20 декабря на сайте golosza.ru.

"Вам решать!" не заменяет собой текущую работу органов власти. Это, прежде всего, возможность сплотить людей для общей цели, чтобы как можно больше граждан ощущали свою причастность к положительным изменениям", - отметил Глеб Никитин.

Всего в регионе предлагалось проголосовать за 1 018 проектов. Самыми активными в голосовании в Нижнем Новгороде стали жители Автозаводского, Ленинского и Канавинского районов, а в области - Борского, Кстовского и Арзамасского районов.

Проекты-победители, которые будут реализованы в 2024 году, конкурсная комиссия определит до конца декабря. Основным и самым значимым критерием конкурсного отбора является уровень поддержки инициативного проекта по итогам онлайн-голосования жителей. 

Напомним в 2023 году в голосовании в рамках проекта "Вам решать!" приняли участие почти 770 тысяч жителей региона. В этом году общая сумма финансирования программы была увеличена до 1,2 млрд рублей.

Всего в Нижегородской области в 2023 году по программе "Вам решать!" реализовано 559 проектов.

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Теги:
Благоустройство Вам решать!
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