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Экономика

Исполнение нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области по итогам 2023 года оценено на "отлично"

23 декабря 2023 14:10  [103] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Исполнение национального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области получило оценку "отлично" в ходе заседания правительства региона.

На реализацию нацпроекта "Производительность труда" было выделено 75,1 млн рублей. Исполнено два региональных проекта: "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Системные меры по повышению производительности труда".

Курируют реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Нижегородской области заместитель губернатора Андрей Саносян и министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

"Участниками нацпроекта в регионе являются уже 249 компаний, что на 45 процентов больше планового показателя. Кроме того, на 41 процент перевыполнен показатель по количеству обученных бережливым технологиям – более 4,5 тысячи человек. В целом по реализации нацпроекта мы находимся на лидирующих позициях в стране. На фоне конкурентной среды и сложной ситуации с кадрами внедрение инструментов бережливого производства – естественная потребность бизнеса для обеспечения собственного развития", - подчеркнул Андрей Саносян.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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