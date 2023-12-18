Участок площади Минина и Пожарского перекроют для празднования Нового года Общество

Фото: Роман Бородин

Участок площади Минина и Пожарского перекроют для празднования Нового года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в связи с проведением праздничных новогодних мероприятий для транспорта будет закрыт участок площади Минина и Пожарского от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.

Ограничения продлятся с 17:00 30 декабря 2023 года до 08:00 4 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января.