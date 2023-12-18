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Участок площади Минина и Пожарского перекроют для празднования Нового года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, в связи с проведением праздничных новогодних мероприятий для транспорта будет закрыт участок площади Минина и Пожарского от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.
Ограничения продлятся с 17:00 30 декабря 2023 года до 08:00 4 января 2024 года.
Ранее сообщалось, что основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января.
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