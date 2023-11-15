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Культура и отдых

Новогодняя программа в Нижнем Новгороде пройдет с 20 декабря по 7 января

29 ноября 2023 10:37  [3] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал об основных мероприятиях к Новому году.

Согласно информации, основная праздничная программа в Нижнем Новгороде продлится с 20 декабря по 7 января.

Так, в рамках фестиваля "Горьковская ёлка" различные мероприятия пройдут на улице Большой Покровской, учреждениях культуры и торговых центрах, а центральной локацией станет Театральная площадь, на которой фестиваль откроется спектаклем "Сказка Снегурочки: Новогоднее чудо в городе".

Также на Театральной площади будет работать "Мастерская Снегурочки", где нижегородцы смогут посетить различные мастер-классы и радиостудию "Новогоднее радио Деда Мороза". 

Ледовой каток "Горьковская ёлка" будет работать у кинотеатра "Россия". 

На улице Большой Покровской организуют фотозоны с сюжетами из русских сказок "Морозко" и "Двенадцать месяцев". В десяти торговых центрах появятся почтоматы "Почты Деда Мороза".

Также специальные программы к Новому году подготовили в парках "Швейцария", "Светлоярский", "Щелоковский хутор", "Дубки", "Станкозавода", им. Я.М. Свердлова, им. 777-летия Нижнего Новгорода, Автозаводский и Земснаряд-1, 2.

Кроме того, на 48 площадках во всех районах Нижнего Новгорода пройдут праздничные мероприятия "Новый год в каждый двор", а театры и библиотеки проведут около 70 благотворительных мероприятий "Горьковской ёлки".

Напомним, 29 декабря Нижний Новгород посетит поезд Деда Мороза. Все билеты на мероприятие были проданы менее чем за час.

Также ранее сообщалось, что главную новогоднюю ель установят на площади Минина и Пожарского к 10 декабря.

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Теги:
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