Нижегородка Анастасия Кулешова стала первой в скиатлоне на этапе Кубка России

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Нижегородская лыжница Анастасия Кулешова стала первой в скиатлоне на этапе Кубка России.
Согласно информации, дистанцию в 15 км воспитанница саровской лыжной школы пробежала за 41:43.4 минуты.
Вероника Степанова, занявшая второе место, отстала от Анастасии Кулешовой на 57.7 секунды.
Ранее Анастасия Кулешова выиграла классическую разделку 5 км на этапе Кубка России.
Также 21 декабря, на 10 км свободным стилем нижегородская спортсменка заняла второе место, отстав от Вероники Степановой на 29.4 секунды.
Сейчас Анастасия Кулешова занимает в общем зачете Кубка России третье место с 429 очками, отставая от расположившийся на втором месте Марии Истоминой на 10 очков.
СПРАВКА:
Анастасия Кулешова (в девичестве Седова) - победительница первых зимних Юношеских Олимпийских игр 2012 года в гонке на 5 км классикой, неоднократная чемпионка России среди юниоров. Чемпионка России 2016 года в скиатлоне и бронзовый призёр в гонке на 10 км, чемпионка России 2017 года на дистанции 30 км и серебряный призёр на 10 км.
В соревнованиях Тур де Ски 2017/2018 заняла седьмое место в общем зачёте, а в 2019 году в масс-старте на 10 км среди женщин стала третьей после Ингвилд Оестберг и Натальи Непряевой.
Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России.
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