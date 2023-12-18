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Спорт

Нижегородка Анастасия Кулешова стала первой в скиатлоне на этапе Кубка России

24 декабря 2023 11:54  [92] Спорт

Фото: Telegram-канал Матч! Биатлон и лыжи

Нижегородская лыжница Анастасия Кулешова стала первой в скиатлоне на этапе Кубка России.

Согласно информации, дистанцию в 15 км воспитанница саровской лыжной школы пробежала за 41:43.4 минуты.

Вероника Степанова, занявшая второе место, отстала от Анастасии Кулешовой на 57.7 секунды.

Ранее Анастасия Кулешова выиграла классическую разделку 5 км на этапе Кубка России.

Также 21 декабря, на 10 км свободным стилем нижегородская спортсменка заняла второе место, отстав от Вероники Степановой на 29.4 секунды.

Сейчас Анастасия Кулешова занимает в общем зачете Кубка России третье место с 429 очками, отставая от расположившийся на втором месте Марии Истоминой на 10 очков.

СПРАВКА:

Анастасия Кулешова (в девичестве Седова) - победительница первых зимних Юношеских Олимпийских игр 2012 года в гонке на 5 км классикой, неоднократная чемпионка России среди юниоров. Чемпионка России 2016 года в скиатлоне и бронзовый призёр в гонке на 10 км, чемпионка России 2017 года на дистанции 30 км и серебряный призёр на 10 км.

В соревнованиях Тур де Ски 2017/2018 заняла седьмое место в общем зачёте, а в 2019 году в масс-старте на 10 км среди женщин стала третьей после Ингвилд Оестберг и Натальи Непряевой.

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России.

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Теги:
Лыжный спорт Соревнования
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