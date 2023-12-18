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Спорт

Анастасия Кулешова выиграла классическую разделку 5 км на этапе Кубка России

20 декабря 2023 14:42  [108] Спорт

Фото: Telegram-канал Матч! Биатлон и лыжи

Нижегородская лыжница Анастасия Кулешова выиграла классическую разделку 5 км на четвёртом этапе Кубка России по лыжным гонкам 2023/2024. Соревнования этапа проходят в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря.

Дистанцию воспитанница саровской лыжной школы пробежала за 14:03.8 минуты.

Безоговорочный фаворит и лидер общего зачёта Вероника Степанова, выступающая за Архангельскую область, уступила нижегородке 4 секунды. На третьем месте - Елизавета Маслакова из Московской области, её отставание составило 28 секунд.

Напомним, на третьем этапе в данной дисциплине Кулешова была вторая. Кроме того, на предыдущих этапах Кубка по "классике" в копилке спортсменки "серебро" и "бронза" на дистанции 10 км и бронзовая медаль в дистанции 20 км. В общем зачёте Анастасия идёт на 4-м месте, уступая лидеру 65 очков.

Стоит отметить, что многократная победительница российских этапов, олимпийская чемпионка Наталья Непряева в соревнованиях этого сезона пока не участвует: она восстанавливается после перенесённой операции.

СПРАВКА:

Анастасия Кулешова (в девичестве Седова) - победительница первых зимних Юношеских Олимпийских игр 2012 года в гонке на 5 км классикой, неоднократная чемпионка России среди юниоров. Чемпионка России 2016 года в скиатлоне и бронзовый призёр в гонке на 10 км, чемпионка России 2017 года на дистанции 30 км и серебряный призёр на 10 км.

В соревнованиях Тур де Ски 2017/2018 заняла седьмое место в общем зачёте, а в 2019 году в масс-старте на 10 км среди женщин стала третьей после Ингвилд Оестберг и Натальи Непряевой.

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России.

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Теги:
Лыжный спорт Соревнования
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