Жителям дома в Нижнем Новгороде вернули более 130 тысяч рублей переплаты за водоснабжение

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Более 130 тысяч рублей вернули жителям одного из домов в Ленинском районе Нижнего Новгорода за оплату услуг по водоснабжению и водоотведению. Об этом сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области.
Согласно информации, в ходе проверки было установлено, что домоуправляющая компания неправомерно произвела жителям дома перерасчет за 2022 год размера платы за отведение сточных вод. При этом в 2022 году начисления за коммунальную услугу жителям не производились, а значит, и перерасчет неправомерен.
Сумма перерасчета составила 130 203 рубля.
Ранее сообщалось, что нижегородских коммунальщиков в 2023 году оштрафовали почти на 30 млн рублей.
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