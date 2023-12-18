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Общество

Жителям дома в Нижнем Новгороде вернули более 130 тысяч рублей переплаты за водоснабжение

24 декабря 2023 13:06  [103] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 130 тысяч рублей вернули жителям одного из домов в Ленинском районе Нижнего Новгорода за оплату услуг по водоснабжению и водоотведению. Об этом сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе проверки было установлено, что домоуправляющая компания неправомерно произвела жителям дома перерасчет за 2022 год размера платы за отведение сточных вод. При этом в 2022 году начисления за коммунальную услугу жителям не производились, а значит, и перерасчет неправомерен.

 Сумма перерасчета составила 130 203 рубля.

Ранее сообщалось, что нижегородских коммунальщиков в 2023 году оштрафовали почти на 30 млн рублей.

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Теги:
ГЖИ ЖКХ
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