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Количество авиарейсов из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород увеличат с 25 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта "Пулково".
Согласно информации, с 25 декабря по 8 января из Санкт-Петербурга будет запущено более 100 дополнительных рейсов на самые популярные направления.
Так, в Нижний Новгород будет назначено 5 дополнительных рейсов.
Ранее сообщалось, что сдвоенные "Ласточки" запустят из Нижнего Новгорода в новогодние праздники.
Также напомним, что дополнительные поезда из Нижнего Новгорода запустят в новогодние праздники.
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