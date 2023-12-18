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Общество

Количество авиарейсов из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород увеличат с 25 декабря

24 декабря 2023 15:19  [2] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество авиарейсов из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород увеличат с 25 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта "Пулково".

Согласно информации, с 25 декабря по 8 января из Санкт-Петербурга будет запущено более 100 дополнительных рейсов на самые популярные направления.

Так, в Нижний Новгород будет назначено 5 дополнительных рейсов.

Ранее сообщалось, что сдвоенные "Ласточки" запустят из Нижнего Новгорода в новогодние праздники.

Также напомним, что дополнительные поезда из Нижнего Новгорода запустят в новогодние праздники.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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