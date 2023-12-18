Фото:
Нижегородской области выделят 9,7 млрд рублей на модернизацию электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно информации, средства будут направлены на модернизацию трамвайной сети, закупку электробусов и строительство инфраструктуры для них. Всего 10 регионам на эти цели направлено более 31,2 млрд руб.
Средства поступят в регион до конца 2023 года.
Напомним, на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет будет выделено 50 млрд рублей. Запланировано реконструировать 149 км трамвайных путей. Также будут обновлены 3 депо, построено и модернизировано 15 тяговых подстанций.
На данный момент выполнено уже около 24 км одиночного пути нового трамвайного полотна.
Первые электробусы прибыли в Нижний Новгород в сентябре. Сейчас тестирование проходят 5 единиц нового транспорта.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+