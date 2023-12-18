Нижегородской области выделят 9,7 млрд рублей на модернизацию электротранспорта Экономика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижегородской области выделят 9,7 млрд рублей на модернизацию электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно информации, средства будут направлены на модернизацию трамвайной сети, закупку электробусов и строительство инфраструктуры для них. Всего 10 регионам на эти цели направлено более 31,2 млрд руб.

Средства поступят в регион до конца 2023 года.

Напомним, на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде в течение 5 лет будет выделено 50 млрд рублей. Запланировано реконструировать 149 км трамвайных путей. Также будут обновлены 3 депо, построено и модернизировано 15 тяговых подстанций.

На данный момент выполнено уже около 24 км одиночного пути нового трамвайного полотна.

Первые электробусы прибыли в Нижний Новгород в сентябре. Сейчас тестирование проходят 5 единиц нового транспорта.