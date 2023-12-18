Сборка автомобилей "Волга" в Нижнем Новгороде начнется в середине 2024 года Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сборка автомобилей "Волга" в Нижнем Новгороде начнется в середине 2024 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-премьер, министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров.

Согласно информации, сейчас идет поиск технологического партнера для запуска производства. Первый собранный автомобиль должен появиться в середине следующего года.

Денис Мантуров отметил, что в дальнейшем будет проводиться локализация автомобиля.

Напомним, о планах по возрождению производства автомобилей "Волга" ранее заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это всегда было моей мечтой, чтобы ГАЗ возобновил производство легковых автомобилей. Сейчас гораздо больше шансов, что это произойдет", - говорил глава региона.

СПРАВКА:

Легковые автомобили ГАЗ "Волга" начали производить в городе Горьком в 1956 году.

Всего было выпущено 19 различных моделей автомобиля, производство последней из них - Volga Siber - прекратилось в 2010 году.