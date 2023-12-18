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Общество

"Рождественский поезд" запустят между Нижним Новгородом и Арзамасом

25 декабря 2023 14:13  [4] Общество

"Рождественский поезд" запустят между Нижним Новгородом и Арзамасом. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, поезд будет курсировать один раз в день туда и обратно со 2 по 7 января.

В каждом из вагонов будут организованы представления со сказочными героями, мастер-классы и игры. Также гостям расскажут об истории Арзамасе, подарят угощения.

В самом городе у пассажиров будет несколько часов свободного времени, после чего состав отправится в обратную сторону.

Возглавит состав советский паровоз серии П-36, выпускавшийся Коломенским заводом с 1950 по 1956 годы. 

Из Нижнего Новгорода поезд будет отправляться в 10:45 с прибытием в 12:55. В обратном направлении состав отправится в 17:25 с прибытием на Московский вокзал в 19:50.

Напомним, поезд Деда Мороза посетит Нижегородскую область 28 и 29 декабря.

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Теги:
Новый год поезд
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