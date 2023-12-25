Противопожарный режим установят в Нижегородской области в новогодние праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Противопожарный режим установят в Нижегородской области в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, режим будет действовать с 26 декабря по 9 января 2024 года.

В этот период запрещается проводить массовые мероприятия на объектах, имеющих нарушения требований пожарной безопасности.

Внутри помещений запрещено применять пиротехнику, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности.

Родителям следует усилить контроль за своими детьми, не допускать их самостоятельного пользования спичками, зажигалками, пиротехническими изделиями.

Напомним, салютов на Новый год в Нижнем Новгороде не запланировано.

Также отметим, что запуск фейерверков высотой более 50 метров в Нижнем Новгороде потребует согласования.